В ЗКО чиновник совершил ДТП на служебной машине, находясь в отпуске

Однако за это привлечь его к дисциплинарной ответственности не удалось, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 октября состоялось заседание совета по этике агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в ЗКО. Там стало известно, что руководителя аппарата акима района ЗКО за нарушения не смогли привлечь к дисциплинарной ответственности. По словам руководителя департамента агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Галыма Турсунбаева, такая ситуация произошла в Бурлинском районе. - Руководитель аппарата Бурлинского ра