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Происшествия

В ЗКО чиновник совершил ДТП на служебной машине, находясь в отпуске

Однако за это привлечь его к дисциплинарной ответственности не удалось, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 октября состоялось заседание совета по этике агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в ЗКО. Там стало известно, что руководителя аппарата акима района ЗКО за нарушения не смогли привлечь к дисциплинарной ответственности. По словам руководителя департамента агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Галыма Турсунбаева, такая ситуация произошла в Бурлинском районе. - Руководитель аппарата Бурлинского ра
Кристина Кобина
В ЗКО чиновник совершил ДТП на служебной машине, находясь в отпуске
Однако за это привлечь его к дисциплинарной ответственности не удалось, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 октября состоялось заседание совета по этике агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в ЗКО. Там стало известно, что руководителя аппарата акима района ЗКО за нарушения не смогли привлечь к дисциплинарной ответственности. По словам руководителя департамента агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Галыма Турсунбаева, такая ситуация произошла в Бурлинском районе. - Руководитель аппарата Бурлинского района Агедилов во время своего отпуска на служебном авто выехал в город Уральск за продуктами на рынок, где совершил ДТП. В суде он не признавал, что был за рулем, хотя вина полностью была доказана. После этого Агедилов был привлечен к административной ответственности. Соответственно, мы должны за эти нарушения привлечь его к дисциплинарной ответственности, - рассказал Галым Турсунбаев. - Но в отношении него было возбуждено уголовное дело по абсолютно другим фактам, которые к этому делу отношения не имеют. Во время расследования он ушел на больничный, и больше на работу не вышел. В связи с отсутствием на рабочем месте был освобожден от занимаемой должности по отрицательным мотивам. Мы прекратили дисциплинарное производство в связи с тем. что человек уже уволен. Напомним, что руководитель аппарата акима Бурлинского района Агедилов подозревается в хищении бюджетных средств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
диссовет руководитель аппарата

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