В ЗКО дорожает мясо

Повышение цены на мясо стало неприятным сюрпризом для уральцев. Если ранее килограмм говядины можно было купить за 2200 тенге, то сейчас самая бюджетная цена на этот продукт составляет 2500 тенге. За кило хорошей мякоти придется выложить 3200 тенге. Цена говяжьего фарша также - 3200 тенге за килограмм.

– Пришла на рынок и глаза на лоб полезли от цен. Только в декабре покупала фарш по 2800 тенге, а сегодня уже 3200. Простым людям, как мы, мясо становится деликатесом. Не каждый может позволить себе такое удовольствие. Такими темпами мясо нам теперь будет только сниться. Мизерную зарплату не знаешь как поделить: и комуслуги взлетели, и продукты дорожают. Представить сложно как выживают многодетные семьи и пенсионеры. Скоро все станем вегетарианцами, - возмутилась жительница Уральска Сауле.

Повышением цен недовольны и продавцы. Они отмечают, что закупочная цена стала дороже, и они вынуждены сменить ценники. Но при этом им приходится ежедневно выслушивать недовольство со стороны покупателей.

– Мы покупаем мясо у посредников, работать в убыток тоже не можем. Купили дороже - продаем дороже. Сейчас вообще торговля слабая, - говорит продавец мяса Тамара.

Отметим, что по официальным данным, в Казахстане зафиксирован значительный рост численности крупного рогатого скота и овец по сравнению с прошлым годом. Но несмотря на это цены в стране продолжают расти.

В управлении сельского хозяйства ЗКО сообщили, что мясо действительно подорожало, особенно с начала зимы.

– Для производителей, это конечно, хорошо, но для населения тяжеловато. Говядина «живым весом» стоит 1700 тенге, в виде мяса цены ещё выше. Наше мясо уходит в другие регионы, по этой причине и цены поднялись. Повысилась рыночная стоимость. Дефицита мяса не будет, мясо есть, - прокомментировали в управлении сельского хозяйства ЗКО.

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров тоже прокомментировал рост цен на мясо. У него поинтересовались, с чем он связан, ведь цена килограмма говядины в некоторых регионах уже дошла до 3,5 тысяч тенге.

– Повышение цены не связано с засухой, которая была в позапрошлом году. В прошлом году мы получили нормальный урожай. Вы же видите, в позапрошлом году сколько стоило зерно, а сейчас сколько... Для сбалансированного кормления у нас достаточно фуража. Фураж очень дешёвый — 50 тысяч тенге. Это никак не влияет на стоимость. На стоимость повлиял «спрос со стороны Таджикистана и Узбекистана». Поэтому начали закупать, по регионам ездить. И тут наши посредники подключились, начали поднимать цены. Сейчас потихоньку всё стабилизируется. Я вчера сам звонил тем, кто занимается мясом. Цена начинается от 2700 и доходит до 3300 тенге (может, где-то и дороже есть, от самого мяса зависит). Мяса достаточно, мяса хватит, - сказал Айдарбек Сапаров на брифинге.

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы тоже уверен, что мяса в Казахстане достаточно. По его данным, в прошлом году в стране произвели более миллиона тонн мяса. Объём производства увеличился примерно на 4%, в том числе и на говядину — более чем на 2%. Это полностью покрывает наши потребности по говядине и баранине.