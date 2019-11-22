В ЗКО два рыбака провалились под лёд

Спасатели смогли вытащить их из воды, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта kazanreporter.ru Инцидент произошел вечером 21 ноября Теректинском районе недалеко от поселка Сарыомир. В 200 метрах от берега озера Шалкар трое спасателей оперативно-спасательного отряда Темирбек Уахитов, Тихан Куттыбаев и Асылбеком Майтанов вытащили из воды двух мужчин 1978 года рождения. Они провалились под лед во время рыбной ловли. Пострадавших доставили в медпункт села Сарыомир. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с реком