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Происшествия

В ЗКО два рыбака провалились под лёд

Спасатели смогли вытащить их из воды, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта kazanreporter.ru Инцидент произошел вечером 21 ноября Теректинском районе недалеко от поселка Сарыомир. В 200 метрах от берега озера Шалкар трое спасателей оперативно-спасательного отряда Темирбек Уахитов, Тихан Куттыбаев и Асылбеком Майтанов вытащили из воды двух мужчин 1978 года рождения. Они провалились под лед во время рыбной ловли. Пострадавших доставили в медпункт села Сарыомир. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с реком
Дана Рахметова
В ЗКО два рыбака провалились под лёд
Спасатели смогли вытащить их из воды, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта kazanreporter.ru Инцидент произошел вечером 21 ноября Теректинском районе недалеко от поселка Сарыомир. В 200 метрах от берега озера Шалкар трое спасателей оперативно-спасательного отряда Темирбек Уахитов, Тихан Куттыбаев и Асылбеком Майтанов вытащили из воды двух мужчин 1978 года рождения. Они провалились под лед во время рыбной ловли. Пострадавших доставили в медпункт села Сарыомир. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
рыбаки лед

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