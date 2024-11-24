В ЗКО фиксируют снижение числа кожных и половых инфекций

За 10 месяцев 2024 года количество случаев уменьшилось на 18,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года

В областном кожно-венерологическом диспансере сообщили, что за 10 месяцев 2024 года было проведено 84 807 лабораторных исследований. Из них 59 078 — серологические, а 25 729 — клинические. В этом году диспансер начал использовать ПЦР-диагностику для выявления инфекций, передающихся половым путём. Этот метод обеспечивает точность до 99,9%. На сегодняшний день выполнено около 100 таких исследований.

Заболеваемость инфекциями, передающимися половым путём (ИППП), в регионе постепенно снижается. За 10 месяцев 2024 года количество случаев уменьшилось на 18,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года: с 226 до 185. Наиболее распространёнными заболеваниями остаются сифилис, гонорея и трихомониаз. На скрытые инфекции, такие как хламидиоз, микоплазмоз и уреаплазмоз, приходится около 10% случаев. Заболеваемость сифилисом за год снизилась на 30,8%, а гонореей — на 40%.

Основными причинами заражения ИППП остаются случайные половые связи без защиты, отсутствие постоянного партнёра, вахтовая работа, а также услуги коммерческого секса. Кроме того, заболевания нередко выявляются у людей без симптомов при обследовании их половых партнёров.

Также зарегистрировано 69 случаев грибковых заболеваний кожи, таких как микроспория и трихофития, что составляет 9,9 на 100 тысяч населения. Эти показатели ниже среднего по стране. Чаще всего грибковые инфекции фиксируются у детей школьного возраста, особенно тех, кто посещает секции борьбы или контактирует с домашними и уличными животными.