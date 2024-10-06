Иван Степанович Гапич, обладатель высокой госнаграды «Халық қаһарманы» и участник парада Победы 24 июня 1945 года, исполнил свой гражданский долг и проголосовал на референдуме

Иван Степанович Гапич, обладатель высокой государственной награды «Халық қаһарманы» и участник парада Победы 24 июня 1945 года, сегодня, 6 октября, исполнил свой гражданский долг и проголосовал на референдуме по строительству АЭС на дому. Это событие в жизни ветерана стало очередным этапом его активного участия в гражданских процессах.

На протяжении своей жизни Иван Степанович принял участие в более чем 40 выборах. Каждый раз он с интересом ожидает возможности выразить свою позицию и поддержать развитие страны. Несмотря на почетный возраст, ветеран остаётся внимательным к происходящим в обществе событиям.

— Участие в референдуме — это важный шаг в жизни нашего общества, — отметил Иван Гапич. — Я надеюсь, что результаты этого референдума помогут Казахстану двигаться вперед.

Он подчеркнул, что важно, чтобы граждане были осведомлены о происходящих событиях и делали осознанный выбор. Иван Степанович верит, что молодежь должна продолжать традиции активного участия в жизни общества и осознавать свою роль.

Ветеран также вспомнил о тяжелых временах войны и о том, как единство и сплочённость народа помогли преодолеть трудности. Он считает, что именно эти качества способствуют прогрессу и развитию Казахстана.

Каждая новая возможность выразить свое мнение показывает пример молодежи и всем гражданам, что активная позиция — это важный аспект жизни каждого человека.

Сегодня, шестого октября, Казахстане проходит референдум по вопросу строительства АЭС. Участки открылись в 7:00. Всего в ЗКО насчитывается 496 участков для голосования, а в Уральске 130. Территориальная избирательная комиссия отмечает активную явку избирателей.

Автор Дана Дюсекенова