В ЗКО из-за метели закрыли автодороги

Автодороги закрыли сегодня, 19 марта, в 22.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО сообщили, что из-за сильной метели и плохой видимости было закрыто движение на участках автодорог областного значения для всех видов автотранспорта: 1. Бурлин-Аксай-Жымпиты, 0-159 км; 2. Жымпиты-Каратобе, 0-103 км; 3. Приуральный-Аксай, 0-35 км; 4. Большой Чаган-Переметное, 0-42 км; 5. Уральск-Кирсаново, 1-83 км; 6. Барбастау-Акжаик-Индербор, 0-108 км; 7. Таскала-Аккурай-Болашак-гр.РФ, 0-157 км; 8. Анкаты-Сарыомир, 0-64 км; 9. Федоровка-Акса