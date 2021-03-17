В ЗКО из-за метели закрыли автодороги в двух направлениях

Трассы Уральск-Атырау и Уральск-Таскала закрыли в 21.30, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" По данным ЗКОФ ТОО «Казавтодор», сегодня, 17 марта, с 21.30 в связи с сильной метелью было закрыто движение на автодороге республиканского значения Атырау - Уральск (492-189 км Уральск – граница Атырауской области) и Уральск-Таскала-граница РФ (31-104 км поселок Переметное – граница РФ) для всех видов автотранспорта. Позже в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО сообщили, что с 23.00 также закрыли движение на участках автодорог областного значения для