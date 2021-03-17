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Социум

В ЗКО из-за метели закрыли автодороги в двух направлениях

Трассы Уральск-Атырау и Уральск-Таскала закрыли в 21.30, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" По данным ЗКОФ ТОО «Казавтодор», сегодня, 17 марта, с 21.30 в связи с сильной метелью было закрыто движение на автодороге республиканского значения Атырау - Уральск (492-189 км Уральск – граница Атырауской области) и Уральск-Таскала-граница РФ (31-104 км поселок Переметное – граница РФ) для всех видов автотранспорта. Позже в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО сообщили, что с 23.00 также закрыли движение на участках автодорог областного значения для
Кристина Кобина
В ЗКО из-за метели закрыли автодороги в двух направлениях
Трассы Уральск-Атырау и Уральск-Таскала закрыли в 21.30, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В &quot;КазАвтоЖол&quot; заявили, что готовы к борьбе с гололедом в ЗКО
В &quot;КазАвтоЖол&quot; заявили, что готовы к борьбе с гололедом в ЗКО
Фото из архива "МГ" По данным ЗКОФ ТОО «Казавтодор», сегодня, 17 марта, с 21.30 в связи с сильной метелью было закрыто движение на автодороге республиканского значения Атырау - Уральск (492-189 км Уральск – граница Атырауской области) и Уральск-Таскала-граница РФ (31-104 км поселок Переметное – граница РФ) для всех видов автотранспорта. Позже в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО сообщили, что с 23.00 также закрыли движение на участках автодорог областного значения для всех видов автотранспорта: 1. "Бурлин-Аксай-Жымпиты, 38-159 км."; 2. "Жымпиты-Каратобе, 0-103 км."; 3. "Приуральный-Аксай, 0-35 км."; 4. "Большой Чаган-Переметное, 0-42 км."; 5. "Уральск-Кирсанова, 1-83 км."; 6. "Барбастау-Акжаик-Индербор, 0-108 км."; 7. "Таскала-Аккурай-Болашак-гр.РФ, 0-157 км."; 8. "Анкаты-Сарыомир, 0-64 км."; 9. "Федоровка-Аксай, 0-82 км." Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
трасса

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