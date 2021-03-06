Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным ЗКОФ ТОО "Казавтодор", в связи с ухудшением погодных условий 6 марта с 22.00 решено было закрыть автодорогу Атырау-Уральск. - На трассе наблюдается сильная метель. Видимость ограничена до 50 метров. Автодорога закрыта для всех видов транспорта, - сообщили в ДЧС ЗКО. Трассу Самара-Шымкент от посёлка Подстепное до границы Актюбинской области решено было закрыть с 22.30. Причина - метель и плохая видимость. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.