Фото из архива "МГ" - В связи с ухудшением погодных условий - сильная метель, буран - закрыто движение для всех видов автотранспорта, - сообщили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что в ЗКО днем столбик термометра показывает -27 градусов, ситуацию усугубляет сильный ветер. Для учеников 0-4 классов первой смены были отменены занятия. Напомним, 22 февраля в ЗКО произошло несколько крупных аварий на трассе Уральск-Атырау, погибли люди. В 20.00 автодорога была закрыта, ее открыли утром 23 февраля.