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Социум

В ЗКО из-за талых вод на дорогах образовались переливы

Перелив воды через дорожное полотно произошел в Бокейординском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 24 марта в 18 километрах от поселка Бисен Бокейординского района произошел перелив воды через дорожное полотно на 192 километре автодороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин. – Перелив произошел из-за интенсивного таяния снега. В данный момент этот участок дороги закрыт. Объездной путь находится через поселок Бисен до поселка Темира Масина и выход на основную областную трассу. На месте дежурят сотрудники акимата и полиции. Транспортное с
Арайлым Усербаева
В ЗКО из-за талых вод на дорогах образовались переливы
Перелив воды через дорожное полотно произошел в Бокейординском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО из-за талых вод на дорогах образовались переливы, один участок закрыт
В ЗКО из-за талых вод на дорогах образовались переливы, один участок закрыт
По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 24 марта в 18 километрах от поселка Бисен Бокейординского района произошел перелив воды через дорожное полотно на 192 километре автодороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин. – Перелив произошел из-за интенсивного таяния снега. В данный момент этот участок дороги закрыт. Объездной путь находится через поселок Бисен до поселка Темира Масина и выход на основную областную трассу. На месте дежурят сотрудники акимата и полиции. Транспортное соединение и жизнеобеспечение между населенными пунктами не нарушено, - сообщили в ДЧС ЗКО.
В ЗКО из-за талых вод на дорогах образовались переливы, один участок закрыт
В ЗКО из-за талых вод на дорогах образовались переливы, один участок закрыт
В ЗКО из-за талых вод на дорогах образовались переливы, один участок закрыт
В ЗКО из-за талых вод на дорогах образовались переливы, один участок закрыт
В ЗКО из-за талых вод на дорогах образовались переливы, один участок закрыт
В ЗКО из-за талых вод на дорогах образовались переливы, один участок закрыт
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трасса талая вода

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