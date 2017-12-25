Со слов Хатимы СУЛТАНГАЛИЕВОЙ, в 2016 году она получила арендный земельный участок под строительство жилого дома. Женщина одна воспитывает двоих детей. Муж ушел из семьи 6 лет назад. Своими силами женщина построила дом. Теперь Хатима и двое ее детей замерзают, потому что несмотря на морозу, подключать газ к ее дому компания не спешит. - В документах тогда было указано, что все коммуникации к данному участку проведены. Осенью 2017 года я своими силами построила дом. С боем добилась проведения воды и электроэнергии, а вот с природным газом никак не могу решить проблему. Я мать-одиночка, замерзаю со своими двумя несовершеннолетними детьми, - рассказала женщина. Хатима СУЛТАНГАЛИЕВА обращалась с проблемой к акиму Таскалинского района Санжару АЛИЕВУ, однако он, по ее словам, бездействует. - Приезжала в город на прием к акиму ЗКО Алтаю КУЛЬГИНОВУ, но мне сказали, что данный вопрос должен решить аким Таскалинского района, - говорит Хатима. - Это замкнутый круг, а страдаю только я и мои дети. Мне говорят, что подрядчик еще не сдал проект. Но это неверно, потому что я все оплатила, как потребитель. Газовики говорят, что должен прийти какой-то ответ от АО "КазТрансГаз Аймак". У нас уже заканчиваются дрова, как будем жить дальше - я не знаю. Аким Таскалинского района Санжар АЛИЕВ заявил, что знает об этой проблеме. - Она (Хатима Султангалиева - прим. автора) была у меня. Мы неоднократно писали письмо-обращение в АО "КазТрансГазАймак" о необходимости подключения газа к ее дому. Однако они тянут, по каким причинам - мы этого не знаем. Повлиять на них мы не можем, это не в нашей компетенции, хотя с нашей стороны было 4 обращения. Стоит отметить, что подрядная организация свои обязательства выполнила, все оплачено и документы сданы, - сообщил Санжар АЛИЕВ.