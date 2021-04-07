В ЗКО мужчина выехал на охоту и пропал без вести

Полицейские разыскивают 41-летнего мужчину, который пропал на охоте. При нем было ружье, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ориентировка о пропаже инвалида 2 группы, 41-летнего Антона Борисова распространяется в соцсетях и мессенджерах. В пресс-службе департамента полиции ЗКО утверждают, что ориентировка - не фейк, мужчина действительно находится в розыске. Согласно ориентировке, 41-летний Антон Борисов пропал 2 апреля этого года во время охоты на берегу озера Чалкар в 20 километрах от поселка Анката Теректинского района. - Мужчина ушел в неизвестном направлении, до настоящего времени