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Происшествия Социум

В ЗКО мужчина выехал на охоту и пропал без вести

Полицейские разыскивают 41-летнего мужчину, который пропал на охоте. При нем было ружье, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ориентировка о пропаже инвалида 2 группы, 41-летнего Антона Борисова распространяется в соцсетях и мессенджерах. В пресс-службе департамента полиции ЗКО утверждают, что ориентировка - не фейк, мужчина действительно находится в розыске. Согласно ориентировке, 41-летний Антон Борисов пропал 2 апреля этого года во время охоты на берегу озера Чалкар в 20 километрах от поселка Анката Теректинского района. - Мужчина ушел в неизвестном направлении, до настоящего времени
Кристина Кобина
В ЗКО мужчина выехал на охоту и пропал без вести
Полицейские разыскивают 41-летнего мужчину, который пропал на охоте. При нем было ружье, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Вооруженного мужчину разыскивают в ЗКО
Вооруженного мужчину разыскивают в ЗКО
Ориентировка о пропаже инвалида 2 группы, 41-летнего Антона Борисова распространяется в соцсетях и мессенджерах. В пресс-службе департамента полиции ЗКО утверждают, что ориентировка - не фейк, мужчина действительно находится в розыске. Согласно ориентировке, 41-летний Антон Борисов пропал 2 апреля этого года во время охоты на берегу озера Чалкар в 20 километрах от поселка Анката Теректинского района. - Мужчина ушел в неизвестном направлении, до настоящего времени о его местонахождении неизвестно. При себе имел охотничье ружье и 24 патрона, - говорится в сообщении. Стоит отметить мужчина худощавого телосложения, был одет в камуфляжный костюм желто-зеленого цвета. Кроме этого, он инвалид II-группы (ДЦП). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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