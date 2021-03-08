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Социум

В ЗКО на мосту столкнулись два автомобиля

ДТП произошло на мосту в сторону п. Подстепное сегодня, 8 марта, в 15.20, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что водитель 59-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Он был доставлен в Городскую многопрофильную больницу. Других пострадавших нет. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Он был транспортирован в хирургическое отделение. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста
Дана Рахметова
В ЗКО на мосту столкнулись два автомобиля
ДТП произошло на мосту в сторону п. Подстепное сегодня, 8 марта, в 15.20, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО на мосту столкнулись два автомобиля
В ЗКО на мосту столкнулись два автомобиля
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что водитель 59-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Он был доставлен в Городскую многопрофильную больницу. Других пострадавших нет. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Он был транспортирован в хирургическое отделение. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
ДТП мост

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