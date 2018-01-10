Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2017 году на закуп бесплатных лекарств было потрачено более 4 млрд тенге. В области их получили около 96 тысяч человек. В этом году на закуп бесплатных медикаментов планируют потратить порядка 5 млрд тенге. Лекарства будут отпускаться в аптеках АО "Талап". Сейчас в области их насчитывается 39. - Расширен перечень заболеваний, по которым можно получить бесплатные лекарства. В этот перечень добавлена болезнь Бехтерева. Также бесплатные медикаменты предусмотрены для онкобольных и пациентов, страдающих сахарным диабетом. За счет бюджета будут приобретены около 400 различных препаратов, - заявил руководитель отдела государственных закупок и лекарственного обеспечения управления здравоохранения ЗКО Руслан АЙДАРХАНОВ. Для получения бесплатных рецептов на амбулаторном уровне пациент должен быть прикреплен к поликлинике, состоять на диспансерном учете, а его данные должны быть внесены в Реестр прикрепленного населения. В первой городской поликлинике обслуживают порядка 70 тысяч человек. 9 тысяч из них смогут получить бесплатные лекарства. - У нас сформирована комиссия, которая проводила анализ. Бесплатные лекарства получат на 30% больше пациентов, чем в прошлом году, - заявила директор городской поликлиники №1 Светлана ЕРМЕККАЛИЕВА. В поликлиниках отметили, что они предприняли все необходимые меры, чтобы обеспечить пациентов необходимым объемом бесплатных лекарств.