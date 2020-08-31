Такую технологию уже много лет широко используют при строительстве дорог в Российской Федерации, Индонезии и Кыргызстане. Качество дорог при этом, по словам специалистов, не только не страдает, а наоборот становится намного лучше. Пирог, который зависит от загруженности автодорог, может составлять от 20 до 30 см. И прослужит он порядка 30 лет. А покрытие покрытие зависит от качества производимого асфальта. - Впервые в нашем регионе такую технологию применили в Уральске 4 года назад при строительстве участка дороги по улице Мельничной. В этом году по новой технологии уже сдан участок дороги в Аксае, протяженностью 1 км. И Сейчас в районном центре Таскалинского района ведется реконструкция сразу 11 км дорожного полотна без применения щебня. Суть технологии состоит в том, что основание дороги устраивается из цемента, глины, песчано-гравийной смеси и вяжущего материала, - пояснил проектировщик Рахим Баянов. По словам подрядчика, новая технология помогает им ускорить темпы строительства. Основание дороги, после его ресайклинга должно простоять 24 часа и можно приступать к укладке асфальта. На 1 кв метр дороги требуется всего 35 гр вяжущей смеси. Ее приобретают у Российских производителей, все остальные материалы местного производства. В этом году компания ТОО «Айдана» в поселке Таскала строит 4,5 км, куда потратит 1,5 тонны такой смеси. Всего в этом году в Таскалинском районе будут произведен ремонт порядка 20 км дорог. По новой технологии разработаны два проекта. Стоимость первого составляет 468 млн тенге, второго 366 млн тенге. - Эту технологию в Российской Федерации начали применять в 2000 году. Недавно и наши специалисты узнали все тонкости этой технологии и вот теперь в нашем районе строят по новому автодороги. Основание очень твердое, выдерживает 40-тонные камазы груженные и не проседает, это говорит о его прочности и высоком качестве, - рассказал Алибек Ташимов руководитель районного отдела ПТ и АД. Необходимо также отметить, что экономия средств бюджетных при применении такой технологии составляет 30-40%. К примеру, если на 1 км дороги выделяется 100 млн тенге, при применении привычной традиционной технологии с щебнем. Если же убрать щебень и заменить его инертными материалами, появится возможность реконструировать за эти деньги не 1 км, почти полтора км автодороги. В ближайшее время, проектировщик намерен доказать эффективность этого новшества главе региона, чтобы уже в следующем году приступить к масштабной работе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.