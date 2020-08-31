В Уральске девушка пыталась пронести в следственный изолятор компактный сотовый телефон своему знакомому, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Телефон размером со спичечный коробок пытались пронести в колонию ЗКО 28 августа в учреждении РУ – 170/1 ДУИС по ЗКО при досмотре передачи продуктов питания на имя осужденного, сотрудники комнаты досмотра обнаружили сотовый телефон размером со спичечный коробок, сообщается на сайте Polisia.kz. – Передача поступила от местной жительницы и предназначалась осужденному, содержащемуся в следственном изоляторе, а запрещенный к использованию и хранению предмет девушка пыталась спрятать ухищренным способом, поместив в пластмассовую емкость с жидким мылом, но данный факт был пресечен в связи с имеющейся у оперативных сотрудников учреждения информации о проносе запрещенного предмета и бдительности при несении службы контролеров комнаты досмотра, – сообщил начальник учреждения Сабиров. На сегодняшний день запрещенный предмет был изъят и по данному факту собран соответствующий материал по части 1 статьи 481 КОАП РК для последующего направления в суд с принятием соответствующего решения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото с сайта Polisia.kz