Сегодня, 31 августа, состоялось торжественное открытие нового здания гимназии эстетического направления. Образовательное учреждение строилось за счет компании КПО б.в. В торжественном открытии приняли участие аким области Гали Искалиев, аким города Абат Шыныбеков, а также генеральный директор КПО б.в. Эдвард Блом, работники и ветераны образования. Трехэтажное здание школы рассчитано на 450 мест. – В нашей Конституции четко прописано, что каждый гражданин страны имеет право на бесплатное среднее образование, а это уже задача государства. Для выполнения этой задачи у нас строятся школы и детские сады. В этом году уделяется особое внимание, в районах нашей области проводится ремонт зданий школ. За счет частных инвестиций строятся два объекта среднего образования, за счет государства и компании КПО б.в. мы ведем строительство четырех школ. Хочу выразить благодарность руководству компании Карачаганак, подрядной организации. С 1993 года школа-гимназия эстетического направления располагалась в здании старого детского сада, и за 27 лет вы сумели доказать, что уровень образования в вашей школе высокий. Несмотря на то, что она была трехсменной, родители и дети стремятся попасть к вам. Кроме среднего образования, здесь особое внимание будет уделяться развитию творческого потенциала детей. Желаю вам успехов и процветания в воспитании подрастающего поколения, - отметил глава региона. Стоит отметить, что в новом учебном году школа распахнет двери для 142 первоклассников. Общая площадь здания составляет более восьми тысяч квадратных метров. В школе есть 24 учебных класса, спортивные залы с современным спортивным инвентарем, библиотека с богатым книжным фондом, музыкальный зал, медицинский кабинет, столовая на 200 посадочных мест, стадион, кабинет робототехники, а также учебные классы с современным оборудованием. Генеральный директор КПО б.в. Эдвард Блом отметил, что компания уделяет особое внимание социально-экономическом развитию региона. – Наша компания всегда старается оказывать помощь населению области. Во время пандемии коронавирусной инфекции мы закупили необходимое оборудование больницам области. Сегодня мы стали свидетелями открытия здания новой школы гимназии эстетического направления. Поздравляю всех с началом нового учебного года и желаю успехов и побед, - отметил Эдвард Блом. К слову, строительство здания началось в мае 2019 года. Стоимость проекта составляет 1,7 млрд тенге. Здание школы рассчитано на 450 детей и будет работать в две смены.