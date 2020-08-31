- Приглашаем трудоустроиться на работы, созданные в рамках программы "Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы" - рассказали в акимате Уральска. - За направлением необходимо подойти в центр занятости населения по адресу: улица Курмангазы, 173А. Контактный телефон 30-41-77. Требуются: ТОО «ДСК Приоритет» требуются дорожные работники. Заработная плата: от 85 000-100 000 тг ТОО «Алия – Сервис» требуются бетонщик-разнорабочие. Заработная плата: 90 000 тг ТОО «Нуркапстройгаз» требуются рабочие. Заработная плата: 85 000 тг ТОО «Жайыккурылыс» требуются подсобные рабочие. Заработная плата: от 100 000 тг Субподрячик ТОО «Ремстройбыт» требуются рабочие. Заработная плата: от 85 000 тг ТОО «Строительная Инициатива» требуются техничка, плотник, штукатур-маляр. Заработная плата: от 85 000 тг СКФ «Отделстрой» требуются маляры. Заработная плата: 100 000 тг ТОО «ЖАСЛАН ФЛОРА» требуются разнорабочие. Заработная плата: от 85 000 тг Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.