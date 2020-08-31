Иллюстративное фото из архива "МГ" Электронные торги по передаче площади в доверительное управление планирую провести 8 сентября. Участники должны будут внести гарантийный взнос в 126 млн тенге, тогда как общая стоимость главной площади Атырау составляет почти 4,9 млрд тенге. В данный момент площадь находится на балансе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства. Общая площадь составляет более 4,5 гектаров. Стоит отметить, что для горожан вход на площадь будет бесплатный. Однако предприниматель вправе устанавливать там торговые места, стихийная торговля будет под запретом, а территорию будут охранять. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.