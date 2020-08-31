В Уральске открылось новое общежитие для студентов. Трехэтажное здание рассчитано на 144 места. Общежитие обеспечено интернетом, комнатой отдыха и медпунктом. - Строительство началось в 2019 году, предназначено для студентов медицинского колледжа. Еще при строительстве мы хотели, чтобы здание было комфортабельным. В скором времени планируем открытие столовой на 120 мест, - рассказала представительница подрядной организации Анара Хайрекешева. Строительство состоялось в рамках программы государственно-частного партнерства. К слову, сейчас в городе строится еще три общежития в общей сложности на 500 мест. - Нашим главным достижением на сегодняшний день является реализация программы государственно-частного партнерства. С помощью предпринимателей в городе реализуются много социально-значимых проектов. И со стороны государства таким предпринимателям оказывается весомая поддержка. отметим что в 37 колледжах города обучаются 17 тысяч студентов. имеются в общей сложности 20 общежитий. Однако местами в общежитии необходимо обеспечить еще около двух тысяч студентов, - сказал на открытии аким Уральска Абат Шыныбеков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.