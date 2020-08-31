Предприниматель планирует возобновить бахчеводство на орошаемых полях вокруг водоема Чамчиян, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили на официальной странице акимата ЗКО в социальной сети Instagram, в районе Байтерек всегда была актуальна проблема с водой, тут не хватает технической воды для полива, а также в селах наблюдаются перебои с питьевой водой. Водохранилище Чамчиян расположено недалеко от села Таловая Шалгайского сельского округа.

– Запасы водоема общей площадью 22 гектара составляют свыше 20 миллионов кубометров. Водохранилище в советские годы было оснащено специальными шлюзами, через которые удалялись излишки воды. Однако более 20 лет искусственный водоем оставался бесхозным, дамбы частично разрушились и воды в нем практически не осталось, - сообщили в областном акимате.

Аким Таловского сельского округа Талгат Кантемиров рассказал, что есть инвестор, который изъявил желание восстановить водохранилище, подготовлена вся необходимая документация для передачи Чамчияна в аренду. По его словам, прежде всего для удержания воды новый хозяин восстановит шлюзы и засыплет места провалов дамбы.

– Заполнение хранилища во время паводка даст возможность сохранить дополнительный запас 20-25 миллионов кубометров воды. Этих объемов будет достаточно для того, чтобы засеять около 2 тысяч гектаров земли под бахчевые культуры. В наших планах уже есть работы по восстановлению орошаемых земель и бахчей, - сообщил Талгат Кантемиров.

