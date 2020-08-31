Иллюстративное фото из архива "МГ" После изучения видео с камер наблюдения, установленных в аудиториях, где проводилось ЕНТ, результаты экзамена аннулировали у 158 абитуриентов. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования МОН РК Дидар Смагулов. - По итогам просмотра видео ЕНТ аннулированы результаты 158 тестируемых, 97 из которых получили грант (максимальный балл 138). 97 ребят, честно сдавших ЕНТ, но не поступивших на грант, будут зачислены в течение двух недель, – написал Дидар Смагулов в Facebook. Также был зафиксирован факт, когда дежурная закрыла собой от камеры абитуриента, который фотографировал книжку-вопросник. - К сожалению, есть факт, когда дежурная, которая была призвана обеспечить контроль, сама была вовлечена в преступную схему. Посмотрите, как "героически" она закрывает своим телом парня, фотографирующего книжку-вопросник, – отметил он. Директор НЦТ заявил, что будет требовать её увольнения из системы образования или привлечения к более суровому наказанию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.