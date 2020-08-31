По данным сайта РГП "Казгидромет", 1 сентября в Уральске днем - до +33 градусов, ночью +14 градусов. В Атырау днем столбик термометра поднимется до +36 градусов, ночью +20. В Актобе днем 36 градусов выше нуля, ночью столбик термометра опустится до +16 градусов. 30 градусов тепла днем и 20 градусов тепла ночью ожидается в этот день в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.