Такое количество номеров жители Актобе получили за два дня акции “Приемная на дороге”, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автомобили из Армении обяжут регистрировать через десять дней после ввоза Иллюстративное фото из архива "МГ" 26 и 27 августа в Актюбинской области прошла республиканская акция “Приемная на дороге”. В основном жителей региона интересовала постановка на учет транспорта, ввезенного из Республики Армения. Для удобства граждан сотрудники полиции осуществляли прием возле здания СпецАвтоЦОНа и возле гипермаркетов. За 2 дня “Приемной на дороге” на учет поставлено 116 транспортных средств, ввезенных из Армении. - Всего на сегодняшний день поставлено на учет 1843 транспортных средств с левым рулем управления и 14 переоборудованных с правого на левый руль управления. Департамент полиции напоминает, что 1 сентября завершается регистрация автомашин с армянскими номерами. Для удобства граждан СпецЦОН будет работать 30 и 31 августа с 9.00 до 14.00 часов, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. В случае непрохождения регистрации водители транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности по статье 590 части 2 КоАП РК с водворением автомашин на штрафные стоянки. Продление сроков не предусмотрено. Номера телефонов Call-центра: 87132-936-139. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.