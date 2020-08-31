Иллюстративное фото из архива "МГ" 26 и 27 августа в Актюбинской области прошла республиканская акция “Приемная на дороге”. В основном жителей региона интересовала постановка на учет транспорта, ввезенного из Республики Армения. Для удобства граждан сотрудники полиции осуществляли прием возле здания СпецАвтоЦОНа и возле гипермаркетов. За 2 дня “Приемной на дороге” на учет поставлено 116 транспортных средств, ввезенных из Армении. - Всего на сегодняшний день поставлено на учет 1843 транспортных средств с левым рулем управления и 14 переоборудованных с правого на левый руль управления. Департамент полиции напоминает, что 1 сентября завершается регистрация автомашин с армянскими номерами. Для удобства граждан СпецЦОН будет работать 30 и 31 августа с 9.00 до 14.00 часов, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. В случае непрохождения регистрации водители транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности по статье 590 части 2 КоАП РК с водворением автомашин на штрафные стоянки. Продление сроков не предусмотрено. Номера телефонов Call-центра: 87132-936-139. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.