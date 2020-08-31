Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции по РК, всего за прошедшие сутки в стране зарегистрированы 111 случаев заболевания COVID-19, 51 случай из который без клинических проявлений. – В ЗКО за прошедшие сутки было выявлено 5 человек с коронавирусной инфекцией, у двоих пациентов болезнь протекает без явных клинических проявлений, - пояснили в МВК. К слову, всего в стране зарегистрировано 105 795 случаев коронавирусной инфекции, в ЗКО - 6749, выздоровели - 6091. Кроме этого, за 30 августа в Казахстане выявлено 56 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов, 26 человек выздоровели. Всего с 1 августа зафиксировано 25 714 случаев, летальных исходов - 290, выздоровевших - 5575. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.