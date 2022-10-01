риновирус - 57 случаев (чаще всего вызывает симптомы простуды, но он также может вызвать ангину, ушные инфекции, синуситы);

бокавирус - 4 случая (вызывает лихорадку, кашель, насморк и диарею);

респираторно-синцитиальный вирус - 19 случаев (вызывают инфекции дыхательных путей);

парагрипп - 31 случай (вызывает интоксикацию и поражение верхних дыхательных путей);

аденовирус - 15 случаев (вызывает лихорадку, боль в животе, тошноту и рвоту).

- Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. Ежегодно в области вакцинируется более 10% населения. Для формирования устойчивого иммунитета людей в этом году на бюджетные средства закупили 68 000 доз вакцины «Гриппол+» производства России, на сумму свыше 66,7 миллионов тенге, - пояснил он.

медицинские работники;

часто болеющие дети старше шести месяцев;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

беременные во втором и третьем триместре беременности,

лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям;

постояльцы домов престарелых.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, в прошлом эпидемиологическом сезоне (октябрь 2021 - апрель 2022) зарегистрировали 62 493 случаев ОРВИ. В сравнении с предыдущим эпидсезоном отмечен рост на 33,7%. Также зафиксированы 98 случаев заболевания гриппом. Циркулировали и не гриппозные вирусы:На бесплатной основе смогут привиться:Получить вакцину можно в поликлинике, где прикреплён житель. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.