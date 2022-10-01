В ЗКО начнётся вакцинация против гриппа. Кто может привиться бесплатно
Ежегодно в области против гриппа вакцинируются более 10% населения.
По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, в прошлом эпидемиологическом сезоне (октябрь 2021 - апрель 2022) зарегистрировали 62 493 случаев ОРВИ. В сравнении с предыдущим эпидсезоном отмечен рост на 33,7%. Также зафиксированы 98 случаев заболевания гриппом.
Циркулировали и не гриппозные вирусы:
риновирус - 57 случаев (чаще всего вызывает симптомы простуды, но он также может вызвать ангину, ушные инфекции, синуситы);
бокавирус - 4 случая (вызывает лихорадку, кашель, насморк и диарею);
респираторно-синцитиальный вирус - 19 случаев (вызывают инфекции дыхательных путей);
парагрипп - 31 случай (вызывает интоксикацию и поражение верхних дыхательных путей);
аденовирус - 15 случаев (вызывает лихорадку, боль в животе, тошноту и рвоту).
- Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. Ежегодно в области вакцинируется более 10% населения.Для формирования устойчивого иммунитета людей в этом году на бюджетные средства закупили 68 000 доз вакцины «Гриппол+» производства России, на сумму свыше 66,7 миллионов тенге, - пояснил он.
Вакцинация против гриппа в регионе начнёт третьего октября.
На бесплатной основе смогут привиться:
медицинские работники;
часто болеющие дети старше шести месяцев;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
беременные во втором и третьем триместре беременности,
лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям;
постояльцы домов престарелых.
Получить вакцину можно в поликлинике, где прикреплён житель.
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