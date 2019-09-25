Сегодня, 25 сентября, Гали Искалиев представил активу двух новых заместителей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня на активе аким области Гали Искалиев представил своего нового заместителя.
В соответствии с принципом меритократии, указанным в «Плане Нации – 100 конкретных шагов», распоряжением акима Западно-Казахстанской области по согласованию с Администрацией Президента РК первым заместителем акима области назначен Манкеев Мухтар Наурызбаевич.
Он является уроженцем ЗКО. Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана и Университет Оулу, Финляндия. Свободно владеет тремя языками - казахским, русским и английским.
Трудовой стаж:
2005-2007 гг. - Руководитель Западно-Казахстанского областного филиала «Жасыл Ел», руководитель Республиканского штаба «Жасыл Ел»
2007-2008 гг. - Менеджер АО «Национальный холдинг «Самгау»
2008-2010 гг. - Инженер по развитию месторождений, PetrofacInternational, Лондон
20010 г. - Заместитель директора Департамента трансферта технологий АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» МИНТ РК
2011 г. - Директор Департамента трансферта технологий АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» МИНТ РК
2011-2013 гг. - Управляющий директор - член правления АО «Астана Innovations»
2012-2013 гг. - Директор компании «Финский Бизнес Хаб» (Финляндия-Казахстан)
2013-2015 гг. - Директор Finnish Business Hub (Финский Бизнес Хаб), г. Оулу, Финляндия
2014-2015 гг. - Независимый директор Совета директоров АО «Фонд науки» Министерства образования и науки РК
2015-2016 гг. - Заместитель акима СКО по вопросам индустриализации, развития предпринимательства и туризма
2016 г. - Председатель Совета Общенационального движения «Казахстан 2050».
Вторым заместителем стал Егизбаев Серик Рахметоллаулы. Он также является уроженцем ЗКО. Окончил Сельскохозяйственный институт, имеет звание кандидата экономических наук.
Трудовой стаж:
1980 г. - Рабочий стройчасти совхоза «Чапаевский» Чапаевского района Уральской области (1980);
1985-1986 гг. - Агроном отделения № 4 с-за «Чапаевский» Чапаевского района Уральской области
1986-1987 гг. - Второй секретарь Чапевского райкома ЛКСМ Казахстана (1986-1987);
1988-1990 гг. - Первый секретарь Джамбейтинского райкома ЛКСМ Казахстана Уральской области
1990-1997 гг. - Секретарь Уральского обкома ЛКСМ Казахстана, первый секретарь Западно-Казахстанского областного комитета Союза молодежи Казахстана
1997-1998 гг. - Главный инспектор, заместитель завотделом организационной и кадровой работы аппарата акима ЗКО
2000-2001 гг. - Начальник отдела оргработы департамента Минфина РК
2001-2002 гг. - Консультант отдела соцкультурного развития Канцелярии Премьер-Министра РК
2002-2007 гг. - Главный инспектор отдела оргинспекторской работы и территориального развития Канцелярии Премьер-Министра РК
2007-2016 гг. - Госинспектор, заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК
2016-2017 гг. - Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан
2017 г. - Заместитель председателя Правления АО «РТРК «Қазақстан» по развитию регионов.
Напомним, в августе экс-замакима ЗКО Габидолла Оспанкулов был назначен секретарем партии "Nur Otan", а в сентябре этого года заместитель акима области Мержан Сатканов был назначен акимом Бурлинского района.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА
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