Сегодня, 25 сентября, Гали Искалиев представил активу двух новых заместителей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   Сегодня на активе аким области Гали Искалиев представил своего нового заместителя. В соответствии с принципом меритократии, указанным в «Плане Нации – 100 конкретных шагов», распоряжением акима Западно-Казахстанской области по согласованию с Администрацией Президента РК первым заместителем акима области назначен Манкеев Мухтар Наурызбаевич. Он является уроженцем ЗКО. Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана и Университет Оулу, Финляндия. Свободно владеет тремя языками - казахским, русским и английским.
Трудовой стаж: 2005-2007 гг. - Руководитель Западно-Казахстанского областного филиала «Жасыл Ел», руководитель Республиканского штаба «Жасыл Ел» 2007-2008 гг. - Менеджер АО «Национальный холдинг «Самгау» 2008-2010 гг. - Инженер по развитию месторождений, PetrofacInternational, Лондон 20010 г. - Заместитель директора Департамента трансферта технологий АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» МИНТ РК 2011 г. - Директор Департамента трансферта технологий АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» МИНТ РК 2011-2013 гг. - Управляющий директор - член правления АО «Астана Innovations» 2012-2013 гг. - Директор компании «Финский Бизнес Хаб» (Финляндия-Казахстан) 2013-2015 гг. - Директор Finnish Business Hub (Финский Бизнес Хаб), г. Оулу, Финляндия 2014-2015 гг. - Независимый директор Совета директоров АО «Фонд науки» Министерства образования и науки РК 2015-2016 гг. - Заместитель акима СКО по вопросам индустриализации, развития предпринимательства и туризма 2016 г. - Председатель Совета Общенационального движения «Казахстан 2050».
Вторым заместителем стал Егизбаев Серик Рахметоллаулы. Он также является уроженцем ЗКО. Окончил Сельскохозяйственный институт, имеет звание кандидата экономических наук.
Трудовой стаж: 1980 г. - Рабочий стройчасти совхоза «Чапаевский» Чапаевского района Уральской области (1980); 1985-1986 гг. - Агроном отделения № 4 с-за «Чапаевский» Чапаевского района Уральской области 1986-1987 гг. - Второй секретарь Чапевского райкома ЛКСМ Казахстана (1986-1987); 1988-1990 гг. - Первый секретарь Джамбейтинского райкома ЛКСМ Казахстана Уральской области 1990-1997 гг. - Секретарь Уральского обкома ЛКСМ Казахстана, первый секретарь Западно-Казахстанского областного комитета Союза молодежи Казахстана 1997-1998 гг. - Главный инспектор, заместитель завотделом организационной и кадровой работы аппарата акима ЗКО 2000-2001 гг. - Начальник отдела оргработы департамента Минфина РК 2001-2002 гг. - Консультант отдела соцкультурного развития Канцелярии Премьер-Министра РК 2002-2007 гг. - Главный инспектор отдела оргинспекторской работы и территориального развития Канцелярии Премьер-Министра РК 2007-2016 гг. - Госинспектор, заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК 2016-2017 гг. - Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан 2017 г. - Заместитель председателя Правления АО «РТРК «Қазақстан» по развитию регионов.
Напомним, в августе экс-замакима ЗКО Габидолла Оспанкулов был назначен секретарем партии "Nur Otan", а в сентябре этого года заместитель акима области Мержан Сатканов был назначен акимом Бурлинского района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА