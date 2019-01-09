Трасса Уральск-Таскала - граница Российской Федерации до сих пор полностью не очищена. Некоторые участки опасны для передвижения. Наледь, ледяные бугры и снег мешают проезду автотранспорта. - Мы обслуживаем участок четырьмя единицами техники. Люди работают на износ. 5 января мы извлекли из заносов порядка 40 единиц техники, - говорит мастер участка Ержан Тулешев. В 2018 году в западноказахстанском филиале ТОО «Казахавтодор» закупили всего одну единицу техники. Половина транспорта закуплено 10 лет назад. Машины часто выходят из строя. -Мы заготовили 12 тысяч тонн песчано-соленой смеси. Уже израсходовали 7 тысяч тонн. Оставшихся объемов нам не хватит до конца зимы. Придется закупать снова. К тому же смесь сейчас бесполезна. Она помогает растапливать лед при 16 градусах мороза. Сейчас температура еще ниже. Наши рабочие получают по 60 тысяч тенге. Никто не хочет идти сюда за такие деньги. Недостающую технику арендуем. Но и в городе ее недостаточно. Сильный снег выпал, - сообщил главный специалист ЗКОФ ТОО «Казахавтодор» Руслан Мугиев. - На трассе Уральск-Таскала-граница РФ работает 4 единицы техники. Снега в этом году очень много. Поэтому мы не успеваем. Люди работают на износ. В снегопад мы эвакуировали 40 единиц техники, которая застряла в снегу, - говорит мастер участка Ержан Тулешев. Единственная надежда на передачу госпредприятия в доверительное управление. В данный момент ТОО "Казахавтодор" выставлено на тендер. Стартовая цена установлена в 18,5 млрд тенге. YvNKiGQIzNkМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.