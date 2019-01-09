Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно совместному постановлению и решению маслихата ЗКО и областного акимата от 7 декабря 2018 года будут переименованы некоторые составные части города Уральск. Изменения коснутся улиц в микрорайонах Астана, Жулдыз и Сарыарка. Постановление вступит в силу через 10 дней после официальной публикации. Решение было принято с учетом мнения населения города Уральск.Улица №1 – ул. Казыбек би; Улица №2 – ул. Айтеке би; Улица №3 – ул. Толе би;Улица№4 – ул. Нұрғиса Тілендиев; Улица №6 – ул. Фариза Оңғарсынова; Улица №8 – ул. Ермек Серкебаев; Улица №13 – ул. АсқарСүлейменов; Улица №23 – ул. Медеу;Улица Верхняя – улица Шалқыма; Улица Проселочная – улица Назерке; Улица первый садовый переулок – улица Ағыбай батыр; Улица второй кольцевой переулок – улица Бұланты; Улица вторая молодежная – улица Балқаш; Улица 26 бакинских комиссаров – улица Жидебай; Улица Речная – улица Ертіс; Улица Больничная – улица Ырысты; Улица Вершигора – улица Халел Досмұхамедұлы; Улица Заводская – улица Естай; Улица Западная – улица Тұлпар; Улица Заречная – улица Қызғалдақ; Улица Зеленая – улица Маралды; Улица Кирпичный З-Д КСМК – улица Бозай; Улица Кольцевой тупик – улица Найзалы; Улица Комарова – улица Сұңқар; Улица Речной тупик – улица Серуен; Улица Латышская – улица Талды; Улица Лесная – улица Хақназар; Улица Литейная – улица Сүйінбай жырау; Улица Литейная площадь – улица Шарын; Улица Лощинная– улица Толқын; Улица Молодежная – улица Доспамбет жырау; Улица Молодежная-1 – улица Байқоңыр; Улица Набережная – улица Ақжар; Улица Овражная – улица Қырмызы; Улица Охранная – улица Қоғалы; Улица Первомайский проспект – улица Мамыр; Улица Поселковая – улица Шиелі; Улица Поселковый тупик – улица Сонар; Улица Приречная – улица Сұлутөр; Улица Пролетарская – улица Райымбек батыр; Улица Промышленная – улица Көксай; Улица Гурьевская – улица Тобыл; Улица Федина – улица Торғай; Улица Советская– улица Сұлтанбек Қожанов; Улица Степная – улица Үстірт; Улица Строителей - улица Алтынкөл; Улица Строительная – улица Жақып Ақбаев; Улица Ульяновская – улица Шортанбай ақын; Улица Герцена – улица Шыңғыстау; Улица Хорошкина – улица Мұхамеджан Сералин; Улица Целинная – улица Сырымбет; Улица Центральная – улица Жанқожа батыр; Улица Электрическая – улица Қарқаралы; Улица Южная – улица Көктерек; Улица Белая казарма – улица Ақбақай;Улица № 41– улица Бердібек Соқпақбаев; Улица № 44 – улица Шәмші Қалдаяқов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.