Новые названия дали улицам в микрорайонах Астана, Жулдыз и Сарыарка, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Согласно совместному постановлению и решению маслихата ЗКО и областного акимата от 7 декабря 2018 года будут переименованы некоторые составные части города Уральск. Изменения коснутся улиц в микрорайонах Астана, Жулдыз и Сарыарка. Постановление вступит в силу через 10 дней после официальной публикации. Решение было принято с учетом мнения населения города Уральск.
1. По микрорайону "Астана":
Улица №1 – ул. Казыбек би;
Улица №2 – ул. Айтеке би;
Улица №3 – ул. Толе би;
2. По микрорайону "Жулдыз":
Улица№4 – ул. Нұрғиса Тілендиев;
Улица №6 – ул. Фариза Оңғарсынова;
Улица №8 – ул. Ермек Серкебаев;
Улица №13 – ул. АсқарСүлейменов;
Улица №23 – ул. Медеу;
3. По городу Уральск:
Улица Верхняя – улица Шалқыма;
Улица Проселочная – улица Назерке;
Улица первый садовый переулок – улица Ағыбай батыр;
Улица второй кольцевой переулок – улица Бұланты;
Улица вторая молодежная – улица Балқаш;
Улица 26 бакинских комиссаров – улица Жидебай;
Улица Речная – улица Ертіс;
Улица Больничная – улица Ырысты;
Улица Вершигора – улица Халел Досмұхамедұлы;
Улица Заводская – улица Естай;
Улица Западная – улица Тұлпар;
Улица Заречная – улица Қызғалдақ;
Улица Зеленая – улица Маралды;
Улица Кирпичный З-Д КСМК – улица Бозай;
Улица Кольцевой тупик – улица Найзалы;
Улица Комарова – улица Сұңқар;
Улица Речной тупик – улица Серуен;
Улица Латышская – улица Талды;
Улица Лесная – улица Хақназар;
Улица Литейная – улица Сүйінбай жырау;
Улица Литейная площадь – улица Шарын;
Улица Лощинная– улица Толқын;
Улица Молодежная – улица Доспамбет жырау;
Улица Молодежная-1 – улица Байқоңыр;
Улица Набережная – улица Ақжар;
Улица Овражная – улица Қырмызы;
Улица Охранная – улица Қоғалы;
Улица Первомайский проспект – улица Мамыр;
Улица Поселковая – улица Шиелі;
Улица Поселковый тупик – улица Сонар;
Улица Приречная – улица Сұлутөр;
Улица Пролетарская – улица Райымбек батыр;
Улица Промышленная – улица Көксай;
Улица Гурьевская – улица Тобыл;
Улица Федина – улица Торғай;
Улица Советская– улица Сұлтанбек Қожанов;
Улица Степная – улица Үстірт;
Улица Строителей - улица Алтынкөл;
Улица Строительная – улица Жақып Ақбаев;
Улица Ульяновская – улица Шортанбай ақын;
Улица Герцена – улица Шыңғыстау;
Улица Хорошкина – улица Мұхамеджан Сералин;
Улица Целинная – улица Сырымбет;
Улица Центральная – улица Жанқожа батыр;
Улица Электрическая – улица Қарқаралы;
Улица Южная – улица Көктерек;
Улица Белая казарма – улица Ақбақай;
4. По микрорайону «Сарыарқа»:
Улица № 41– улица Бердібек Соқпақбаев;
Улица № 44 – улица Шәмші Қалдаяқов.
