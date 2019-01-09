Иллюстративное фото из архива "МГ" В частности, изменения коснулись учителей организаций образования, реализующих учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования. Им предусмотрена доплата до 30%. Как поясняется, порядок и условия установления доплаты определяются уполномоченным органом в области образования. Доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки. Кроме того, учителям, реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования и имеющим квалификацию педагогического мастерства: педагог-мастер, педагог-исследователь, педагог-эксперт, педагог-модератор. Этим специалистам предусмотрена доплата за квалификацию педагогического мастерства от 30 до 50%. Порядок и условия установления доплаты также определяются уполномоченным органом в области образования. Доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки. Постановление вводится в действие с 1 января 2019 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.