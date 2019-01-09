Делая ремонт, особенно в маленькой квартире, мы стараемся сделать максимально расширить пространство. Используем более функциональную мебель , расширяя его визуально. Попробуйте расширить стены. В этом могут помочь обои, а если они будут 3D - эффект получится потрясающий.
Сотрется грань между настоящим и нарисованным. Правильно выбранный рисунок украсит любую комнату, подарят максимальный комфорт, увеличит пространство и восхитит гостей.
Существует огромное количество фотообоев на любой вкус. Пейзажи — наиболее популярный вариант. Рисунок дает ощущение, присутствия в желанном месте. Лес, водопад, крыша дома, берег моря, океан — множество вариантов….
Обои с городскими видами добавят современности и вдохновения, фотографии природы — добавят романтизма и свободы. Комната с пляжем и пальмами подарит кусочек лета среди зимы или сэкономит на отпуске.
Выбор
Не думайте, что фотообои это только природные ландшафты. Часто используется современное искусство — только подберите картинку с правильной перспективой для увеличения комнаты. Соберите все знания о трехмерном изображении — тогда подобрать фото не составит труда. Существует множество программ, которые помогут увидеть, как это будет выглядеть в реальной жизни.
Эффективность
Добиться потрясающего эффекта можно, при использовании фотообоев в углу комнаты. За счет использования соседних стен создается эффект панорамы. Это еще выразительнее подчеркнет реалистичность обстановки. Дизайнеры любят использовать этот прием в гостиных.
Варианты
Существуют большое количество вариантов. Зависеть выбор может только от вашего вкуса и интерьера. Мы сделали подборку основных направлений, популярность которых проверена временем. Уверены сможете выбрать подходящие именно вам.
Растения
Растительность — уже многие лета популярна для стен с фотообоями. Получится, что вы попали в центр вселенной. Завораживающий, впечатляющий лес будет казаться огромным. Вариантов много – от бамбукового леса до родных дубрав. Растительные вариации прекрасно подходят для черно-белых интерьеров.
Хотите сделать акценты на ярких цветах начните со стены и все получится.
Архитектурные мотивы
И снова масса вариантов: лестницы, колонны, залы. Правильно подобранная мебель под фотографию и это идеальный вариант для вашей комнаты. Фотообои станут главным аксессуаром и неотъемлемой частью интерьера.
Лето
Безусловно - самый популярный вариант. Круглый год нам хочется лета, солнце, отпуск. Придя с работы, вы окажитесь на песчаном пляже или на берегу озера и зимняя хандра отступит.
Океан в доме
Почувствуй себя Посейдоном! Вода успокаивает, морские обитатели восхищают
Город в окне
Нас всегда влекут большие города. Венеция Нью-Йорк, Париж, Лондон обладают особым магнетизмом. Запечатлен город может быть в дневное, так и в ночное время суток, в зависимости от вашего предпочтения и интерьера. Красивые здания, небо — это всегда впечатляет.
Горы, луга и поля
Ландшафты с полями и горами также не стоит обходить вниманием. Горы отлично подходят для создания свободы и величественности. Используя разные цвета можно добиться нужных акцентов. Черно-белые фотографии вместо цветных могут добавить загадочности.
Детские мечты
Не забывайте, о детской тематике
. Здесь выбор также не ограничен. Можно подобрать пейзаж под увлечения ребенка. Космические корабли, замки принцесс, карты мира и межпланетная галактика. Светящиеся в темноте 3D рисунки впечатлят не только детей, но и взрослых.
Выбор впечатляющий, фантазируйте безгранично !