Средства против секущихся кончиков

Крем для рук, крем для ног, лосьон для тела

Шампунь против перхоти

Тоник для лица

Бальзам для губ

Крем для бритья

Антицеллюлитный крем

Масло для кутикулы

Тканевые маски для лица

Устранить проблему секущихся волос - способного на это средства еще не придумано. Все эликсиры и бальзамы, имеющие данную этикетку, дают лишь короткий визуальный эффект, склеивая расщепленные кончики. Стрижка – реальное и единственное средство борьбы.Каждой части тела необходим свой крем- очередной обман маркетинга. Требует особого ухода только лицо. Использовать один, единственный продукт для всего тела- реально. Все питательные и увлажняющие крема, и лосьоны работают одинаково. Используйте их как для рук, так и для всего тела.Перхоть – грибок, размножающийся при неправильной работе сальных желез. Обычный шампунь сушит кожу, поэтому не решит проблемы. Купите в аптеке специальный лечебный шампунь, без химических составляющих или воспользуйтесь народными методами лечения.Использую неправильные средства по уходу за лицом мы опять обманываемся на тониках. Вместо тоника эффективнее использовать очищающее мыло. Оно не содержит спирта, не высушивает кожу и имеет нейтральный уровень pH.Купить бальзам - единственный способ увлажнить губы, по мнению производителей. Бальзамы содержат спирт, который сушит кожу губ. Совсем не многие действительно помогают. Более полезный и доступный вариант— косметический вазелин или пчелиный воск с каплей натурального масла.Смягчать волосяные фолликулы и помогать лезвию бритвы скользить по коже – главная цель крема для бритья. Это было до того, как придумали гели для душа. Он содержат много глицерина и больше увлажняющих веществ, чем крем для бритья поэтому зачем платить дважды.Развеем еще один миф- эффективность антицеллюлитного крема. Такой волшебной палочки нет! Сегодня есть только две вещи, действительно борющиеся с целлюлитом — это активный образ жизни и здоровое питание. Попробуйте также различные виды массажа и использовать скраб, поскольку они стимулируют кровообращение. Крем же способен только смягчить немного кожу и дать короткий косметический эффект.Использовать пару капель специального масла — отличный выход, чтобы получить приличный маникюр. Это только кажется. Никакой пользы нет, как только оно впитывается, эффект исчезает. Если вы хотите помочь своим ногтям - попробуйте натуральные масла или косметический вазелин.Не совсем бесполезны. Они способны быстро оживить кожу лица для особого случая. Но на самом деле - не нужны. Большинство из них просто увлажняющие и тонирующие - этот эффект даст обычный крем.