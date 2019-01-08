По данным РГП "Казгидромет", в Уральске осадков не ожидается, днем будет 14 градусов ниже нуля, ночью -23. В Атырау также без осадков, днем до 8 градусов мороза, ночью 17 градусов ниже нуля. В Актобе днем столбик термометра опустится до 17 градусов мроза, ночью -26. В Актау в этот день будет тепло, +5 градусов днем и ночью до 5 градусов ниже нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.