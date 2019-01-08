Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырау 71 КСК и управляющие компании объединили на одной интернет-площадке. В нефтяной столице в пилотном режиме запущена программа «Е-КСК». В рамках проекта сотрудники всех 71 КСК и управляющих компаний города Атырау прошли специальное обучение. Отметим, что на сегодняшний день все городские КСК и управляющие компании работают с программой «Е-КСК» через интернет-портал «Атырау - Открытый город» - www.atyrau.opencity.kz. - Данный проект помог наладить связь между собственниками жилья, КСК, управляющими компаниями, обслуживающими организациями, коммунальными службами, органами власти и населением. Также единая система связи создана в целях модернизации и цифровизации жилищного хозяйства, - рассказал начальник отдела информационных технологий и контроля за государственными услугами Самат Емберген. Кроме того, каждый житель города Атырау сможет открыть свой личный кабинет, где получит информацию о доме, находящемся в собственности пользователя, отправить обращение в КСК/обслуживающей компании, получить информацию по состоянию лицевого счета, информацию касательно коммунальных служб города и так далее. - На сегодняшний день в рамках программы «Е-КСК» от жителей поступило 34 заявки, и все 34 из них были обработаны. Основная часть заявлений содержит вопросы по электро, тепло и газоснабжению жилых домов, - уточнил Самат Емберген. Напомним, что проект Е-КСК реализуется в рамках государственной программы цифровизации РК, благодаря которой в Атырау значительная часть государственных услуг оказывается в электронном формате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.