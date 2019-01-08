Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, все медицинские организации области на 100% оснащены компьютерами. Электронный паспорт здоровья сформирован у 100% населения. – 35 медицинских организаций нашего региона перешли на безбумажный документооборот, 108 отчетных форм из 121-ой переведены в безбумажный формат. Действует Web-портал и мобильное приложение «k-vrachu.kz». Продолжительность времени на осмотр пациента увеличилась с 15 до 30 минут, - отметили в пресс-службе акимата области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.