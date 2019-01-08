Виктория Хусаинова после гибели супруга на собранные средства решила купить квартиру, однако ей не хватает 150 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сейчас Вика с тремя детьми живет в двухкомнатной квартире. По словам девушки, квартира стоит 5,5 млн тенге. Большую часть стоимости жилья она уже заплатила. Однако остальные 150 тысяч тенге она самостоятельно выплатить не может.
– После смерти мужа жители нашего города откликнулись на нашу беду. Добрые люди собрали нам денег, мама взяла три кредита в разных банках, акимат выплатил около 500 тысяч тенге, родственники помогли. Изначально я хотела купить одну комнату в общежитии. Но пока мы собирали средства, её уже продали. По объявлению я нашла эту квартиру. Хозяину объяснила свою ситуацию и сказала, что мне не хватает 150 тысяч тенге. Я отдала ему 5 млн 350 тысяч тенге. Остальные деньги я должна была отдать до 30 декабря 2018 года. Однако мне не удалось собрать эту сумму. Теперь у меня срок до 11 января. В пятницу я должна выплатить ему оставшуюся сумму, и только тогда квартира будет оформлена на меня, - говорит Виктория Хусаинова.
По словам девушки, кредит в банке она взять не может, так как она сейчас не работает и находится в декретном отпуске.
– Старший сын Марат учится в третьем классе в СОШ №17. Среднему сыну Игнату два года, а младшему Егору 11 месяцев. Я с ними сижу дома. Дома полы холодные. Они постоянно болеют. Сейчас все кашляют. У младшего ларингит. Выписали кучу лекарств, физиолечение. Мне не на что даже лекарства купить. С продуктами тоже бывает туго. Пособие на младшего сына получаю 18 тысяч тенге. Пособие по утере кормильца буду получать только с января этого года, так как с документами волокиты много было. Маме кредит больше не дают, так как она предпенсионного возраста. Я не знаю, где взять эти 150 тысяч тенге. Мне просто негде их взять, - рассказала Виктория.
Сейчас мать-одиночка с тремя детьми находится в трудном положении и нуждается не только в деньгах, но и в продуктах, в детских вещах и медикаментах.
– Я очень благодарна всем, кто нам помогал, кто поддерживал нас после гибели мужа. Сейчас наша семья очень нуждается в добрых людях. Одни мы не справимся. Нам просто некуда идти. Помогите, пожалуйста, собрать эти 150 тысяч тенге. Нам больше некому помочь, - рассказала Виктория.
Напомним, 31 мая 2018 года 29-летний Алексей Качулин, работавший сварщиком на пригородных дачах, погиб
, пытаясь спасти чужого ребенка. Пятилетний мальчик упал в септик возле частного дома. Мужчина услышал крики ребенка и залез в колодец. Погибли оба. После трагедии Викторию Хусаинову с детьми попросили освободить
комнату в общежитии, где они проживали вместе с гражданским супругом и тремя детьми. Когда об этой истории стало известно, люди начали оказывать помощь вдове. Ей привозили вещи и продукты и переводили деньги на счет. Также волонтеры оплатили двухмесячную аренду квартиры.
Все, кто хочет оказать помощь Виктории Хусаиновой, может обратиться по телефону 87710380788.
Номер счета в народном банке Казахстана KZ 6762 0035 1549 1826.
Kaspi GOLD 5169 4931 2501 3949
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.