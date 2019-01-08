Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, пожар на третьем этаже пятиэтажки по ул. Кунанбаева 14 произошел в ночь на 6 января. - В результате пожара из многоэтажного дома было эвакуировано 30 человек, из них 6 детей. На месте пожара обнаружен обгоревший труп 44-летнего мужчины. Причина пожара выясняется, - сообщили в пресс-службе ДЧС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.