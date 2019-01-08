Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения области Асет Калиев. Масштабная акция, прошла в Актобе 5 июля 2018 года. В течение часа 500 врачей измерили артериальное давление 4270 актюбинцев в возрасте 18-60 лет, ознакомили их с полученными данными и выдали им соответствующие рекомендации. В акции принял участие аким области Бердыбек Сапарбаев. Затем областное управление здравоохранения подало заявку о внесении данного события в Книгу рекордов Гиннесса. - Долгожданное известие о том, что наш рекорд был официально подтвержден и внесен в Книгу рекордов Гиннеса, мы получили на днях. Мы рады и благодарим каждого врача, принявшего участие в данной акции, - отметил Асет Калиев. Напомним, ранее мировой рекорд по наибольшему числу измерений артериального давления в единицу времени принадлежал Индии: в 2015 году индийцы за час измерили давление 3600 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.