Комиссия Книги рекордов Гиннеса официально подтвердила рекорд актюбинских врачей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ"   Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения области Асет Калиев. Масштабная акция, прошла в Актобе 5 июля 2018 года. В течение часа 500 врачей измерили артериальное давление 4270 актюбинцев в возрасте 18-60 лет, ознакомили их с полученными данными и выдали им соответствующие рекомендации. В акции принял участие аким области Бердыбек Сапарбаев. Затем областное управление здравоохранения подало заявку о внесении данного события в Книгу рекордов Гиннесса. - Долгожданное известие о том, что наш рекорд был официально подтвержден и внесен в Книгу рекордов Гиннеса, мы получили на днях. Мы рады и благодарим каждого врача, принявшего участие в данной акции, - отметил Асет Калиев. Напомним, ранее мировой рекорд по наибольшему числу измерений артериального давления в единицу времени принадлежал Индии: в 2015 году индийцы за час измерили давление 3600 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.