Фото с сайта sputniknews.kz - Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий", направленный на совершенствование системы лекарственного обеспечения населения, - говорится в сообщении. Напомним, закон предусматривает введение регулирования цен на все лекарственные средства путем утверждения предельных цен. Также закон устанавливает формирование национального формулярного перечня лекарственных препаратов и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан на основе комплексной оценки "технологий здравоохранения". Теперь в Казахстане будут внедрены этические нормы продвижения лекарственных средств, пересмотрены условия госрегистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарств и медицинских изделий. Закуп лекарств и медизделий теперь будет проводиться в электронном формате в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования с помощью веб-портала закупок, а также единого оператора для сопровождения и системно-технического обслуживания веб-портала.