Мы продолжаем рубрику ценных советов от управляющего партнера юридической компании Mirmanov&Partners. Договоры строительного подряда заключаются постоянно и очень часто – это очень распространенная форма взаимоотношений между теми, кому требуется возвести здание или провести ремонтные работы и строительными бригадами или компаниями, предоставляющими подобные услуги. Тем не менее, иногда по различным причинам появляется необходимость расторгнуть договор строительного подряда досрочно, и не всегда вторая сторона согласна на такое развитие событий. В результате это приводит к конфликту, который не всегда удается быстро уладить. В данной статье мы рассмотрим, как можно досрочно расторгнуть договор строительного подряда в Казахстане, что для этого потребуется и куда обращаться. Порядок расторжения договора строительного подряда Законодательство Республики Казахстан предусматривает возможность досрочного расторжения сделок, в том числе это касается и договоров строительного подряда. Самый простой способ – это если обе стороны согласны прекратить отношения – в этом случае контракт расторгается по обоюдному согласию сторон и не требует вмешательства третьих лиц или особых усилий для улаживания спора. Однако так гладко всё проходит редко – обычно или заказчик, или подрядчик хотят расторгнуть сделку, а вторая сторона не согласна с таким решением. Впрочем, это не делает невозможным расторжение сделки, однако существенно усложняет процедуру. Более подробно можно ознакомиться, пройдя по ссылке на сайт: http://mirmanov.kz/articles/rastorzhenie-dogovora-stroitelnogo-podryada/