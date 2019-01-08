Оригинально оформить квартиру, преобразить обстановку и сделать ее модной легко с мебелью от сети салонов «Уютный Дом». На сегодняшний день компания отмечает 11 лет своей коммерческой деятельности на рынке продаж мебели и на протяжении долгого времени радует жителей нашей области постоянно обновляющимся ассортиментом мягкой и корпусной мебели. Все модели отличает высокое качество, современный дизайн и приемлемая цена.- У нас каждый найдет мебель по своему вкусу и цветовой гамме для гостиной, спальни, прихожей или кухни, - рассказала менеджер по продажам салона мебели «Уютный дом» Венера СЕРИКОВА. - В последнее время наши покупатели предпочитают выбирать компактную и функциональную мебель, так как у многих малогабаритные квартиры, а также люди предпочитают сохранить свободное пространство в интерьере своего жилья. Поэтому мы стараемся удовлетворить в этом отношении потребности наших покупателей.Особенно здесь порадует покупателей широкий выбор диванов, кресел, классических или модульных мягких углов для малогабаритных интерьеров и другой качественной корпусной и мягкой мебели, а также вы можете подобрать кухонные гарнитуры по вашим размерам по самой доступной цене.Кроме этого следует отметить, что при сети салонов действует клуб постоянных покупателей «Свой клиент», то есть при покупке товара клиенты получают в подарок дисконтную карту со скидкой, которая действует на последующие покупки. Картой могут пользоваться как сами участники клуба, так и их родные, близкие, друзья или соседи.В предпраздничные дни в одном из салонов мебели для клиентов прошел новогодний розыгрыш призов, который стал ежегодной традицией компании. Чтобы принять участие в нем, покупатели должны были приобрести товары до 22 декабря стоимостью от 200000 тенге и выше.На праздничном розыгрыше были разыграны подарочные сертификаты на скидку 5%, а также главные призы – пуфик, журнальный столик и диван. Также для гостей компания организовала сладкий фуршет.Главными помощниками в проведении розыгрыша стали малыши, пришедшие на праздник с родителями. Самый большой приз диван выиграла жительница поселка Зачаганск Жамиля АЙТИМОВА.- В салоне «Уютный Дом» я покупала для дома многое, что из мебели: комод, кухонный гарнитур, шкаф-купе. Вся мебель хорошего качества и по приемлемой цене. Мечтала как раз о диване, и надо же, мне посчастливилось его выиграть. Очень рада, спасибо салону «Уютный Дом» за такой приятный и неожиданный новогодний подарок. Рекомендую всем этот салон мебели, - поделилась Жамиля.«Уютный Дом» спешит порадовать своих клиентов, что и в будущем году сеть салонов мебели также будет устраивать различные акции.- Приглашаем всех за покупками и спешим сообщить, что и в следующем году наши салоны мебели будут радовать своих покупателей новинками и выгодными акциями. Поздравляем жителей нашей области с Новым годом и желаем здоровья, благополучия, успехов и удачи! - поздравила менеджер Венера СЕРИКОВА.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.