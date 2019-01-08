Жительница микрорайона Кокарна Жанар Акуатовна опубликовала пост в Facebook, где пожаловалась на бездорожье в своем населенном пункте. - Эта «поверхность», которая должна быть дорогой. Сейчас все покрыто коркой льда, как лед растает, соседи начнут играть в квест: «Дерни соседа, который застрял». Речь не только про машины, но и про людей, - рассказывает возмущенная жительница. По словам автора поста, отановка в мкр.Кокарна находится на подъеме. Летом местные жители страдают от пыли, поднимаемой проезжими машинами. Осенью и зимой от грязи и бездорожья. - Чтобы дойти до остановки, которая находится в 300 метрах, дети оставляют обувь в грязи, потому что в этом месиве даже взрослым тяжело передвигаться. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, жители вынуждены засыпать строительным мусором, но эффекта от этого мало. Вопрос к акимату, неужели нельзя сделать эти 500 метров дороги? Чем вы занимаетесь в своем огромном «белом» доме? Проедаете деньги налогоплательщиков? На дворе 21 век, людей в космос отправляют, пересаживают органы, а мы вынуждены выпрашивать элементарные блага цивилизации, - пишет Жанар Акуатовна. В пресс-службе акимата Атырауской области заявили, что работа по асфальтированию пригородных населенных пунктов ведется в усиленном режиме. - В 2017 и 2018 годах в городе Атырау было проложено 267 и 200 километров дорожного покрытия, основная часть которого пришлась на пригородные сельские округа, - сообщили в пресс-службе. – Дороги - это одна из основных потребностей человека, и местные исполнительные органы прикладывают максимум усилий, чтобы решить проблему бездорожья. Не для кого не секрет, что большинство пригородных сельских округов жили без асфальта более десяти лет – сейчас эти проблемы решены. В ближайшие годы мы планируем полностью закончить асфальтирование пригородных населенных пунктов. Это является одним из приоритетных направлений работы местных исполнительных органов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.