PR-менеджер филиала по ЗКО государственная корпорация "НАО Правительство для граждан" Жадигер ДАРМЕНОВ отметил, что при оформлении документов в ЦОНах и спецЦОНах существует комиссия банков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в 2019 году в связи с повышением МРП изменились и суммы госпошлин за оформление документов. Так, удостоверение личности казахстанцам будет стоить 505 тенге. За оформление паспорта придется заплатить 20200 тенге. Эти документы можно будет сделать в ускоренном режиме. Чтобы необходимые документы были готовы за пять рабочих дней, придется доплатить еще 2752 тенге, за три рабочих дня - 4983 тенге. Водительское удостоверение обойдется в 3156 тенге, тогда как оформление техпаспорта на автомобиль будет стоить 3156 тенге. Получение первичного свидетельства о рождении оформляется бесплатно. Повторное получение свидетельства будет стоить 2525 тенге. Чтобы подать заявление на заключение брака, нужно также заплатить 2525 тенге.