Иллюстративное фото с YouTube.com Административное правонарушение совершил водитель детского прогулочного паровоза. 6 января текущего года состав выехал на проезжую часть и передвигался вдоль автомобильной дороги по ул.Пушкина в районе ресторана "Берекет". - В отношении 21-летнего водителя составлен протокол по статье 615 КоАП РК "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения". Летом прошлого года водитель этого же паровоза был оштрафован за наезд на Вечный огонь в парке Победы, - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области. Ерлан ОМАРОВ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.