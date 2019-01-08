На третий день поисков нашлась 46-летняя Ардак Берниязова, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам дочери пропавшей женщины Карлыгаш Аубакировой, 7 января во второй половине дня Ардак Берниязова была найдена живой и невредимой. Однако подробности девушка не рассказала. Напомним, Ардак Берниязова ушла на работу 4 января, но туда женщина не дошла. Заявление о пропаже родные не писали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.