Требуется тщательно продумать места для хранения вещей, в небольшом пространстве наших квартир. При этом свободного места должно оставаться как можно больше. Существует множество полочек, потайных шкафов и много других блестящих идей, как компактно хранить вещи в доме. Предлагаем вашему вниманию несколько вариантов: