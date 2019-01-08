- Вы не поверите: первые симптомы простуды поможет снять репчатый лук. Разрежьте головку лука и в течение дня дышите его испарениями. По мере необходимости меняйте на свежую.
- 100 гр. чеснока измельчить и добавить в стакан 200 гр. водки. Тщательно перемешать. Принимать по одной капле, на язык, рассосать и проглотить. 3-5 раз в день в течение 3х-4х дней.
- Перекрутить лимон с цедрой и добавить растительного масла. Аккуратно наносить смесь в ноздри регулярно в течение дня. Перед сном смазать ушные раковины и ступни ног. Также рекомендуется до и после принятия пищи протереть ею дёсны.
- В 1.5 л кипячёной воды добавить 1 ст. л. соли, 1 гр. аскорбинки и выжать сок из 1 лимона. Смесь перемешать и принимать внутрь небольшими порциями каждые 1.5 часа.
- На 1 мин. поместить лимон в горячую воду, перекрутить в мясорубке. Смешать 100гр. сливочного масло, 1-2 ложечки мёда и лимон.
- Принимать внутрь каждые 3-4 часа по 1 ст. ложке. Хранить в холодильнике.
- Температуру поможет снизить смесь из 2-х натёртых картофелин и ст. л. яблочного уксуса. Кашеобразную смесь разложить на несколько слоев марли, и положить на лоб. Через пару часов смесь заменить свежей.
- В 1 литр пива положить 3-4 гвоздики, цедру лимона и щепотку корицы. Отдельно взбить в пену 3 желтка с 3ложками сахара. Подогреть пиво на огне, добавить смесь, не доводите до кипения, помешивая, довести до густой массы. Употребляйте по 1 стакану и к концу дня вы здоровы.
- 4 ст.л. сушёной малины залить 0,5 л. кипятка и настоять. Перед сном выпить весь настой. Он поможет при больном горле, если использовать как раствор для полоскания. Также не забудьте наш рецепт про ангину .
- Ежедневно протирайте зубы долькой чеснока – это убережёт от простуды и вирусных инфекций.
- При появлении первых простудных симптомов подогреть 100 гр. кагора, добавить четверть ч. л. чёрного перца и одну ложку мёда. Перемешать и тёплым выпить, ложась спать.
