По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Днем в городе 14 градусов ниже нуля, ночью -22. В Атырау также без осадков, 10 градусов мороза днем и -13 ночью. В Актобе днем столбик термометра опустится до -12, ночью до -22. В Актау днем 2 градусы ниже нуля, ночью до -5. Осадков также не ожидается.