После новогодних праздников на сайте "МГ" был опубликован опрос на тему "Как вы отметили Новый год?". Наши постоянные читатели стали участниками этого опроса. Так, 36% опрошенных заявили, что новогодние праздники отметили как и планировали и сейчас занимаются восстановлением здоровья. 21% респондентов ответили, что в связи с нехваткой денег не удалось встретить Новый год как хотелось бы. До сих пор отмечают новогодние праздники 17% наших читателей. 6% опрошенных заявили, что никогда не празднуют Новый год. 2% респондентов ответили, что не помнят, как встретили Новый год. 18% наших читателей заявили, что встретили Новый год своеобразно. Однако как и где именно, уточнять не стали. В любом случае мы надеемся, что Новый год люди встретили весело и незабываемо, а наступивший 2019 год принесет всем только позитивные новости. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.