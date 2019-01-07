С 8 января меняется схема движения пассажирского автобуса №35, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска сообщили, что в связи реконструкцией путепровода в районе Нефтебазы с 8 января будет изменена схема движения пассажирского автобуса №35. - Маршрут №35 маршрут будет курсировать по измененной схеме движения: по ул.М.Маметовой через Деповской мост на ул.Карбышева - ул.Чурикова - ул.Мунайшылар - ул.Есенжанова - через ост. Омега на ул. Мунайшылар - ул.Чурикова - ул.Карбышева - ул. Г.Курмангалиева через ул.К.Мусина (поликлиника№4) на пр. Абулхаир хана дальше по своему маршруту. Обратно автобус будет ехать по пр.Абулхаир хана через ул. Г. Мусина (поликлиника№4) - ул. Г. Курмангалиева - ул.Карбышева - ул.Чурикова -ул. Мунайшылар - ул.Есенжанова – через ост. Омега на ул.Мунайшылар - ул.Чурикова — ул.Карбышева через Деповской мост на ул.М.Маметовой, дальше по своему маршруту, - сообщили в отделе ПТ и АД г. Уральска. Напомним, путепровод в районе Нефтебазы будет закрыт на реконструкцию с 1 ноября. Строительство путепровода выполняет ТОО "КазСтрой ЛТД", которое занималось строительством путепровода в районе Депо. На реконструкцию моста выделено около 5 миллиардов тенге. Путепровод строится за счет КПО б.в.  23 декабря аким ЗКО Алтай Кульгинов ознакомился с ходом работ по реконструкции. Тогда подрядчик пообещал закончить работу раньше намеченного срока.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  